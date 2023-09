Ex-namorado de mãe de Neymar conta motivo de ter ‘sumido’

Tiago Ramos, ex-namorado de Nadine Gonçalves, a mãe do craque Neymar, contou o motivo de ter ficado 'sumido' das redes sociais. De acordo com o modelo, ele teve objetos roubados.

"Me roubaram ontem. Por isso fiquei sumido. Recuperei minhas coisas. Mas como todos sempre falam da minha culpa… Realmente, sou culpado por confiar em pessoas piores do que eu", escreveu pelos stories nesta sexta-feira.

Tiago, no entanto, não passou mais detalhes sobre como o roubo aconteceu.

Neymar brinca com casa na Arábia Saudita

O atacante Neymar resolveu ironizar ao conhecer a nova casa na Arábia Saudita. A publicação no Instagram do jogador do Al-Hilal foi nesta quarta-feira (27).

Inicialmente, o atleta brincou com o fato de a casa não ter “25 quartos”, nem “garagem para oito carros”. No texto dentro dos stories, o atleta escreveu que estava “chateado”.

O Al-Hilal de Neymar entra em campo nesta sexta-feira (29), às 15h (de Brasília), contra o Al-Shabab, no Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd, em Riad, pela oitava rodada do Campeonato Saudita.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.