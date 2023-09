Oscar Schmidt ministra palestra motivacional para elenco do Santos

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Vasco, neste domingo (01), na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Para ganhar uma motivação a mais, os jogadores e comissão técnica tiveram uma palestra com Oscar Schmidt, o maior pontuador da história do basquete mundial.

Em uma hora, o ex-jogador abordou assuntos como espírito de equipe, busca do sonho, família, treino e obstinação. Oscar também relatou sua trajetória profissional e pessoal, incluindo o diagnóstico de câncer no cérebro em 2011. Ao fim, ele foi aplaudido pelos atletas e posou para algumas fotos.

Conhecido como “Mão Santa”, maior pontuador da história do basquete mundial e nomeado um dos 50 maiores jogadores da modalidade no Mundo pela FIBA, Oscar está no Hall da Fama da entidade, desde 2010. Aliás, três anos depois, também passou a figurar no Hall da Fama do Basquete, nos Estados Unidos, mesmo sem ter jogado na NBA. Em 2016, entrou no Hall da Fama na Itália.

A palestra com Oscar Schmidt acontece justamente antes de um dos jogos mais importantes do Santos no ano. Afinal, o duelo contra o Vasco é crucial para as pretensões da equipe na competição. O Peixe está em 18º lugar, com 24 pontos, na zona de rebaixamento. O Vasco é o 15º, com 26. Aliás, se vencer, o Alvinegro Praiano até ultrapassa o adversário. Contudo, se perder, vê um rival direto na luta contra a queda para a Série B se distanciar muito na tabela de classificação.

