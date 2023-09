Flamengo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo encara o Bahia neste sábado (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h. A partida marcará o reencontro do time carioca com a sua torcida após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Aliás, com mais uma frustração na temporada, a procura dos flamenguistas pelos ingressos foi abaixo do esperado.

Na classificação do Brasileirão, o Rubro-Negro, que será dirigido por Mário Jorge no Maracanã, é o sétimo colocado, com 40 pontos. Por outro lado, o Tricolor de Aço, 17° colocado, na zona do rebaixamento, tem 25 pontos.

Enquanto Mário Jorge dirige o Flamengo interinamente, a diretoria vai atrás de Tite. As partes já estão com conversas adiantas. Assim, a expectativa é que um acordo seja selado nos próximos dias.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Bahia.

Como está o Flamengo

Com o interino Mário Jorge, técnico do time sub-20, o Flamengo deve ir com força máxima para enfrentar o Bahia, afinal, o time carioca precisa se recuperar na competição, visando a vaga para a Libertadores. No Maracanã, Allan e Varela serão desfalques pelo lado rubro-negro. O uruguaio, aliás, voltou a treinar com o elenco, mas ainda não tem chances de jogo.

Em contrapartida, o lateral-direito Wesley e o atacante Gabigol, que cumpriram suspensão na última rodada, no empate com o Goiás, retornam e ficam à disposição.

Como está o Bahia

O técnico Rogério Ceni vai ao Rio de Janeiro em busca de quebrar uma marca contra o Flamengo, time que treinou em 2020. Afinal, o treinador nunca venceu o time carioca como treinador. Em dez jogos, foram seis derrotas com o São Paulo, três com o Fortaleza e uma com o Cruzeiro.

Ceni não deve contar com os meias Cauly e Léo Cittadini, que estão em fase de transição. Mas, por outro lado, o treinador terá o retorno do volante Rezende, que cumpriu suspensão na rodada anterior, contra o Santos.

FLAMENGO X BAHIA

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/09/2023 às 16h

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Gerson, Pulgar e Arrascaeta; Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Técnico: Mário Jorge (interino)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Yago Felipe, Rezende e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF-Fifa)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-Fifa) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.