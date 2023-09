Com Mário Jorge, Flamengo encerra preparação para enfrentar o Bahia

Com Mário Jorge no comando das atividades desta sexta-feira (29), o Flamengo encerrou a preparação para enfrentar o Bahia. Aliás, o técnico do time sub-20 dirigirá, interinamente, o time carioca na partida de sábado, no Maracanã, às 16h.

Enquanto o treinador do time de juniores vai segurando as pontas, a diretoria do Flamengo foca na contratação de Tite. As partes estão próximas de um acordo, restando ainda definir os últimos detalhes. Dessa forma, a expectativa é que a contratação aconteça nos próximos dias.

Aliás, essa não foi nem a primeira e nem a segunda vez que Mário Jorge trabalhou com o time principal. Afinal, o treinador dirigiu os primeiros jogos da equipe no Campeonato Carioca. Posteriormente, assumiu interinamente com a saída de Vítor Pereira. Agora, sem Sampaoli, ele voltará a ficar à beira de campo.

Mário Jorge comandou apenas uma atividade visando a partida contra o Bahia, já que os outros treinos desta semana foram com Jorge Sampaoli.