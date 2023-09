Seca de gols volta a incomodar Palmeiras e Abel Ferreira

A seca de gols no Palmeiras é um dos temas mais abordados dentro do clube nas últimas semanas. Afinal, nas últimas seis partidas, o Verdão balançou a rede em apenas duas oportunidades. O duelo contra o Boca Juniors, nesta quinta-feira (28), na Bombonera, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, frustrou mais uma vez o torcedor, após o embate acabar empatado sem gols.

Em coletiva após a partida, o técnico Abel Ferreira se mostrou incomodado com as perguntas. Especialmente ao ser questionado se não há outra opção além de usar Mayke mais adiantado. Além disso, o treinador decidiu mudar Artur da direita para a esquerda, onde não tem jogado bem.

“Quais opções? Você pode me ajudar? Vamos lá, me ajude! Também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher, acreditar no elenco que tenho. Desde que cheguei ao Palmeiras o que faço é dar o meu melhor, buscar soluções, potencializar os moleques, e é isso que vocês precisam valorizar. Vejam a média de idade das equipes que jogaram as semifinais”, falou Abel Ferreira.

A seca de gols começou justamente após Dudu romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficar fora do restante da temporada. Desde então, o sistema ofensivo do Verdão caiu de desempenho. As opções de ataque que o português tinha no banco contra o Boca era: Endrick, Luis Guilherme, Breno Lopes, Kevin, López e Jhon Jhon. Os três primeiros entraram na metade final do segundo tempo.

Já entre os jogadores, o discurso na Argentina foi de aproveitar melhor as oportunidades que aparecerem em casa. Depois do 0 a 0, o Palmeiras se classifica com uma vitória simples em casa. Ou seja, terá que marcar para não depender de pênaltis.

Próximo compromisso do Palmeiras

Assim, precisando vencer para avançar a final da Libertadores, o técnico Abel Ferreira terá uma semana para definir o ataque contra o Boca Juniors. Antes disso, o Verdão encara o RB Bragantino, neste domingo (01), às 18h30, no Nabi Abi Chedid, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

