Wolverhampton x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder isolado da competição, o Manchester City é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Após vencer as últimas três edições da Premier League e começar com seis vitórias neste ano, o time de Pep Guardiola segue com fome por mais. O técnico catalão não terá para a partida Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Stones, lesionados, e Rodri, que está suspenso.

WOLVERHAMPTON X MANCHESTER CITY Premier League 2023/24 – Sétima rodada

Data e horário: 30/09/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Molineux Stadium, em Wolverhampton (ING)

WOLVERHMAPTON: José Sá; Semedo (Doherty), Dawson, Kilman e Aït-Nouri; João Gomes, Traoré (Fábio Silva) e Lemina; Pedro Neto, Matheus Cunha e Hwang. Técnico: Gary O’Neil

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Aké; Kovacic (Kalvin Phillips), Matheus Nunes, Phil Foden, Julián Álvarez e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Craig Pawson

Assistentes: Darren Cann e Marc Perry

VAR: Robert Jones