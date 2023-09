Mano é apresentado no Corinthians e cita ‘surpresa’ com procura do clube

O Corinthians apresentou oficialmente o técnico Mano Menezes. O treinador chega para suceder Vanderlei Luxemburgo, demitido na quarta-feira (27), após não resistir ao desempenho ruim. Mano chega para sua terceira passagem no Timão. Ele conquistou a Série B (2008), além do Paulistão e da Copa do Brasil (2009) com o Alvinegro. Comandou o time também em 2014, mas sem repetir o mesmo sucesso.

O treinador também não escondeu a alegria de comandar o Corinthians pela terceira vez em sua carreira. Além disso, admitiu surpresa, quando recebeu a ligação da diretoria do Timão para ser contratado.

“Antes de responder a todas as perguntas, quero dizer a satisfação de estar aqui, o orgulho de voltar a uma casa como essa e dizer que o que me levou a aceitar o convite para retornar ainda esse ano, que não era a primeira ideia e eu tinha deixado claro em entrevistas, foi exatamente o tipo de relacionamento que a gente construiu nas outras duas vezes que passei aqui. Esse comprometimento e gratidão mútua que temos me fez voltar aqui e assumir novamente esse desafio de dirigir essa grandeza que o Corinthians é, mesmo faltando três meses para encerrar a temporada”, disse Mano, que prosseguiu.

“Às vezes o futebol toma caminhos diferentes do esperado. Quando recebi a ligação, me fazendo a consulta… sempre é assim, primeiro faz a consulta, depois começa a negociação. Então realmente fui pego de surpresa”, completou o treinador.

Corinthians procurou Mano no começo do ano

Aliás, o trabalho de Mano Menezes no Parque São Jorge poderia começar mais cedo. Afinal, quando o Timão decidiu demitir Fernando Lázaro, procurou o treinador para assumir o cargo. Contudo, o técnico não quis encerrar o seu trabalho no Internacional naquele momento.

“Eu recebi uma consulta na outra oportunidade. É como se faz sempre antes de qualquer coisa, acabei de falar sobre isso na resposta anterior. Quando a gente recebe a consulta, diz estar aberto ou fechado à negociação. Eu disse que não estava aberto por estar em meio a um trabalho e que não largaria pela metade o que tinha começado a construir no Internacional”, explicou o técnico.

Eleições não preocupam o treinador

Por fim, Mano comentou sobre o tumulto político que causou com a sua chegada. O Corinthians passará por eleições presidenciais em novembro, e os candidatos divergiram sobre a chegada do treinador no Alvinegro. Contudo, o técnico quer pensar apenas dentro de campo.

“Eu não acho que as coisas se repetem. Todas as situações são diferentes. Essa situação pode ter traços semelhantes, mas vai ser vivida agora. O que nós conversamos muito, presidente, eu, Alessandro, é estabelecer relação capaz de sustentar no futebol as eventualidades de um ano político, que tem qualquer clube. A gente procura evitar que elas venham para dentro do futebol, elas não se dão bem. Das questões políticas, o clube trata. Eu vou tratar das questões técnicas”, finalizou Mano Menezes.

