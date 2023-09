Manchester United decide reintegrar Antony

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (29), que o atacante Antony será reintegrado ao elenco e voltará às atividades pela agremiação inglesa. A diretoria do clube inglês decidiu afastar o atleta por causa das investigações sobre agressões e ameaças a Gabriela Cavallin, ex-namorada.

“Desde que as investigações iniciaram, Antony cooperou com a polícia no Brasil e no Reino Unido e segue o fazendo. Como empregador do jogador, o Manchester United decidiu que ele voltará a treinar em Carrington, e estará à disposição para ser relacionado para os jogos, enquanto a polícia segue com o inquérito. A decisão pode ser alterada com os desdobramentos do caso. Como um clube, condenamos atos de violência e abuso. Reconhecemos a importância de proteger todos os envolvidos na situação, e também os impactos que essas alegações têm em sobreviventes de abuso”, informou.

Afinal, a ex-mulher do jogador relatou agressões e abusos por parte do atleta. Aliás, ele também foi desconvocado da Seleção Brasileira nos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Com a decisão, aliás, Antony estará à disposição do United para o jogo contra o Crystal Palace, em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

Antony é acusado de agressão

Gabriela acusa Antony de agressão em mais de uma oportunidade. Assim, a defesa da ex-namorada do jogador aguarda ainda o envio de imagens pelo Hotel Hyatt Recency Manchester. Os vídeos são de janeiro de 2023. Neles será possível comprovar agressão, após crise de ciúmes.

Em maio deste ano, porém, A DJ e influencer Gabriela Cavallin fez um Boletim de Ocorrência na 5ª Delegacia da Mulher, em São Paulo. Ela acusa Antony de agressão física e moral. Gabriela também o denunciou à polícia inglesa, já que parte dos ataques teriam ocorrido naquele país.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.