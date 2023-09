Cristiano Ronaldo e Talisca comandam vitória do Al-Nassr. Veja os gols!

Com grande entrosamento da dupla Cristiano Ronaldo/Talisca, o Al-Nassr venceu o Al-Tai por 2 a 1, nesta sexta-feira (29), fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Saudita. O português e o brasileiro anotaram os gols dos forasteiros na peleja.





Aos 32 minutos da primeira etapa, Cristiano Ronaldo serviu Talisca para o brasileiro abrir o placar para o Al-Nassr, time, inclusive, do técnico Luís Castro, ex-Botafogo.

No segundo tempo, aos 34 minutos, Misidjan deixou tudo igual. Parecia que o empate seria o resultado do encontro. No entanto, aos 42, cobrando pênalti, Cristiano Ronaldo reafirmou aos donos da casa que a vitória seria mesmo dos visitantes.

Com o resultado, o time da dupla Cristiano Ronaldo/Talisca chega a 18 pontos, ocupando a terceira colocação do certame. Quem lidera o Saudita é o Al- Ittihad, do “brocador” Benzema. Soma, assim, 19 pontos, deixando a disputa muito parelha pelas bandas do Oriente Médio. As duas equipes, aliás, já encerraram sua participação nesta jornada.

