Duílio explica polêmica com Mano Menezes: ‘Peço desculpas por isso’

O Corinthians apresentou, nesta sexta-feira (29), Mano Menezes como novo técnico do clube. Ele chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido na quarta-feira (27), após colecionar desempenhos ruins. Contudo, o que mais chamou a atenção foi no lado político. Afinal, o presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves, disse publicamente há alguns meses atrás, que o treinador não trabalharia no Parque São Jorge, durante seu mandato.

Entretanto, durante a coletiva de apresentação de Mano, Duílio pediu a palavra antes de começar as perguntas para o treinador. Neste momento, o mandatário explicou a polêmica e agradeceu o técnico por topar assumir o Alvinegro pela terceira vez.

“Muito se falou nessas últimas horas sobre uma declaração que fiz que o Mano não trabalharia na minha gestão. Muitas vezes a gente é surpreendido por notícias que não são verdadeiras, só a gente desmentir e conversar com vocês (jornalistas) não serve. Para preservar o profissional que aqui estava, tinha também o Roberto, meu diretor, que não esperava que fosse sair, tive que dar uma declaração forte para parar as declarações”, disse Duílio, que prosseguiu.

“Vimos muitos dizendo que o Tite estava fechado, que se apresentaria, e nós dizendo que não tinha nada disso. Me desculpo por ter falado isso. Na vida a gente aprende, pode mudar de ideia. Entendo que o Mano hoje é o melhor para o Corinthians. Agradeço pela terceira vez que o senhor aceita comandar o Corinthians”, completou o mandatário.

A polêmica entre Duílio e Mano Menezes no Corinthians

Não foi apenas uma vez que Duílio disse publicamente que não contrataria Mano Menezes em seu mandato. Ele disse em várias entrevistas que não gostaria de ter o técnico no Parque São Jorge. Aliás, ele fez um longo discurso ao programa “Roda Viva’, da TV Cultura, explicando os motivos pelos quais não queria o treinador no Timão.

“Não tenho nada contra o Mano, já convivi, trabalhei, gosto dele. Só acho que a forma dele de trabalhar é diferente do meu jeito como pessoa, o jeito de lidar no dia a dia, só isso. Mas o Mano é um excelente treinador, sabe montar time. O Corinthians ganhou quantos títulos com ele? Tudo o que ele fez pelo clube, os times que ele montou… Mas é uma questão, não pessoal minha e dele, mas a forma de ser da pessoa. Filosofia, dia a dia, não se encaixa muito com o meu jeito de ser. Só por isso”, disse Duílio.

Contudo, faltando apenas três meses para o fim de seu mandato, Duílio procurou Mano Menezes para assumir o Corinthians na reta final da temporada. A prioridade do mandatário era Tite, que está encaminhando seu acerto com o Flamengo. Assim, o treinador virou o plano B do Timão e acertou com o Alvinegro para sua terceira passagem.

Aliás, o treinador também virou centro de uma briga política dentro do clube, que tem eleições presidenciais no final do ano. Mano tem o aval do ex-presidente Andrés Sanchez e de André Negão, candidato do grupo da situação na eleição presidencial do clube. Caso a oposição, liderada por Augusto de Melo, vença o pleito, o trabalho do técnico deve passar por uma avaliação.

