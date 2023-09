Nikão ressalta ‘jogo grande’ contra o América e pede apoio da torcida do Cruzeiro

Cruzeiro e América entram em campo, no próximo domingo (1), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O clássico mineiro, aliás, movimenta as paixões de celestes e alviverdes e os jogadores estão cientes disso.

O meia Nikão, por exemplo, sabe da importância do jogo e garante que todos os atletas se preparam para jogos desse tamanho.

“Todo atleta profissional trabalha muito por esses jogos grandes, clássicos. O quanto a gente trabalha e se dedica para chegar nesses momentos e estarmos preparados. Sendo clássico, é um jogo diferente. O Zé é diferente, é estudioso, sabe o que tem que ser feito. Ele tem falado com a gente como impor diante do América, esperamos coroar no domingo, se Deus quiser, uma vitória diante do América”, salientou.

Nikão, aliás, pediu apoio da torcida do Cruzeiro para a partida do próximo domingo,

“O torcedor cruzeirense sabe o quanto é importante, a diferença que faz para os atletas, esperamos Mineirão lotado, a gente espera muito a presença e incentivo do torcedor do início até o final. Tenho certeza que vai ser um grande jogo e pode acreditar que nós vamos fazer de tudo para que no final eles possam ir embora felizes para casa”, completou.

Cruzeiro e América lutam na parte inferior da tabela. A Raposa vive situação mais confortável, com 29 pontos, na 13ª colocação. A diferença para a zona de rebaixamento, no entanto, é de apenas quatro pontos. O Coelho, por sua vez, está dentro do Z4, com 17 pontos, na 19ª colocação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.