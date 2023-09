Vasco acerta renovação de contrato do goleiro Halls

O Vasco acertou a renovação do contrato do goleiro Halls. Revelado nas divisões de base do clube carioca, o arqueiro assinou um novo vínculo até dezembro de 2024 e segue como opção para a meta cruz-maltina. Além dele, o elenco conta com mais duas opções para a posição. Tratam-se de Ivan e Léo Jardim, que segue como titular absoluto na temporada.

O clube carioca agilizou o processo, pois Halls tinha contrato até 31 de março de 2024 e já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de outubro. Diante disso, o Gigante da Colina tem realizado renovações curtas com o goleiro, que agora terá mais tempo para mostrar serviço ao técnico Ramón Díaz.

Revelado pelo Vasco, o goleiro subiu para a equipe profissional em 2021 e atuou contra o Remo pela Série B daquele ano. Além disso, o jogador teve experiências em contratos de empréstimos, com passagens por Náutico e Boa Esporte, antes mesmo de atuar na equipe profissional.

Na atual temporada, o arqueiro, de 24 anos, esteve em campo em três oportunidades, ambas pelo Campeonato Carioca, contra Botafogo, Madureira e Audax Rio. No geral, já atuou em cinco partidas entre os profissionais e ainda busca se firmar e ter mais oportunidades.

