Diniz esboça escalação com reservas no Fluminense

Depois do empate entre Fluminense e Internacional no Maracanã, Fernando Diniz comandou um treinamento na última quinta-feira (28). O treinador, assim, deu indícios da escalação para partida diante do Cuiabá. A informação é do “ge”.

Fernando Diniz treinou com os reservas no CT Carlos Castilho. O treinador, portanto, deve poupar os titulares no jogo deste fim de semana. O Fluminense, afinal, está focado na semifinal da Libertadores e quer chegar bem fisicamente ao Beira-Rio.

Escalação do Fluminense

O único titular que deve fazer parte da escalação do fim de semana é Samuel Xavier. O lateral, afinal, recebeu um cartão vermelho no jogo da última quarta-feira (27) e será desfalque na partida de volta da semifinal.

Fábio será desfalque no jogo deste fim de semana, mas não por opção de Fernando Diniz. O goleiro, afinal, está com três cartões amarelos no Brasileirão e está suspenso da partida diante do Cuiabá. Pedro Rangel, assim, será titular em campo.

LEIA MAIS: Felipe Melo sobre possível título: ‘Maior conquista da carreira’

O Fluminense, portanto, deve ser escalado com Pedro Rangel; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Diogo Barbosa; Martinelli, Alexsander, Daniel; Leo Fernández, Yony González e Lelê. Fernando Diniz deve realizar os últimos ajustes do time no treino desta sexta-feira (29).

Cuiabá e Fluminense se enfrentam neste sábado (30), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe tricolor está na quinta colocação do campeonato com 41 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.