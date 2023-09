Motor do Vasco, Paulinho se recupera e está à disposição no duelo com o Santos

O Vasco teve uma boa notícia visando o confronto direto com o Santos na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Um dos destaques da equipe, Paulinho chegou a ser poupado dos treinos da última quarta (27) e quinta (28), em virtude de uma virose. O meia, no entanto, está recuperado e à disposição do técnico Ramón Díaz para enfrentar o Peixe no domingo (1), às 16h, na Vila Belmiro.

Contratado em julho, junto ao Al-Shabab, o camisa 18 caiu como uma luva no setor mais carente do elenco cruz-maltino: o meio de campo. Desde que estreou, passou a ser um dos motores responsáveis por fazer a engrenagem vascaína voltar a girar e ser competitiva no Brasileirão.

Ao lado de Praxedes, tem feito uma dupla, que fortaleceu o setor e elevou o patamar do elenco como um todo. Com isso, o jogador esteve presente em todas as partidas (9, no total), desde que estreou. Além disso, marcou um golaço contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O tento, entretanto, foi anulado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio, para a revolta da equipe carioca.

Com nove partidas disputadas até aqui, Paulinho ainda não marcou um gol com a camisa do Vasco. Contudo, deu duas assistências e tem sido um dos principais destaques da reação da equipe de Ramón Díaz na temporada.

Confronto direto e decisivo

Depois do triunfo sobre o América-MG, o Vasco deixou a zona de rebaixamento após 17 rodadas. No domingo (1), o confronto com o Santos é considerado um jogo decisivo, visto que a diferença entre as equipes é de apenas dois pontos. No primeiro turno, o time carioca vivia outro momento e perdeu para o Peixe por 1 a 0 , com gol de Deivid Washington, em São Januário.

