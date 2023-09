Morre o técnico Lucas Oliveira, ex-Atlético-GO e ex-Vila Nova

O técnico Lucas Oliveira morreu na madrugada desta sexta-feira (29), aos 43 anos, em Goiânia (GO), vítima de um ataque cardíaco. Ele passou por clubes de Goiás, como Vila Nova e Atlético-GO.

As equipes que o treinador já passou prestaram solidariedade aos familiares e amigos e lamentaram a morte do ex-funcionário.

“O Atlético Goianiense lamenta profundamente a morte do técnico Lucas Oliveira, que passou pela base do Dragão nesta temporada e era um dos treinadores mais promissores da atual geração. Desejamos força, prestamos condolências e nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor – escreveu o Atlético-GO em sua conta na rede social “X”, o antigo Twitter.

NOTA DE PESAR – LUCAS OLIVEIRA O Vila Nova Futebol Clube recebeu com profundo pesar a notícia do passamento precoce do técnico Lucas Oliveira, aos 43 anos. Ex-técnico das categorias de base do Vila, Lucas era filho de Roberto Oliveira, ídolo colorado e campeão goiano pelo… pic.twitter.com/DKypNYaM35 — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) September 29, 2023

Lucas deixa dois filhos. Ele era filho de Roberto Oliveira, ex-atleta que foi ídolo do Vila Nova.

