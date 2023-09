Barcelona vence o Sevilla e dorme na liderança do Espanhol

Segue o líder. Ao menos até o sábado. Nesta sexta-feira, na abertura da oitava rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona recebeu o Sevilla no Estádio Olímpico de Montujïc e venceu por 1 a 0. Sergio Ramos fez contra o gol que deu o triunfo ao clube catalão.

Com o resultado, o Barça chega aos 20 pontos e assume momentaneamente a liderança da La Liga, perdida na última rodada. A primeira colocação, no entanto, pode ser perdida novamente neste sábado, quando Girona e Real Madrid, que vêm logo a seguir na tabela, se enfrentam. O Sevilla, porém, está com sete pontos, na zona intermediária da classificação.

NA TRAVE

Em um primeiro tempo equilibrado, o Barcelona foi quem teve ligeira superioridade. O time de Xavi Hernández buscou o gol e quase abriu o marcador com João Félix. Em linda jogada do compatriota e xará João Cancelo, o atacante português recebeu dentro da área, chutou forte, mas viu a bola bater no travessão e quicar em cima da linha antes da defesa andaluz contar.

GOL CONTRA

Na etapa final, o Barcelona seguiu pressionando e conseguiu o gol da vitória aos 30 minutos. Ferrán Torres inverteu bola da esquerda para a direita, e Lamine Yamal escorou de cabeça para o meio. A bola bateu no zagueiro Sergio Ramos, ídolo do Real Madrid e que já rivalizou muitas vezes com a equipe catalã, e morreu no fundo da própria rede. O goleiro Nyland até tentou defender, mas não conseguiu evitar o gol contra.

PREOCUPAÇÃO

O Barcelona teve uma preocupação ainda no primeiro tempo. Por volta dos 35 minutos, o brasileiro Raphinha sentiu dores na coxa direita e precisou deixar o campo, sendo substituído por Fermín López. O camisa 11, que faz bom início de temporada, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz para as duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, mas agora pode virar problema.

SEQUÊNCIA

Barcelona e Sevilla voltam a campo no meio de semana, ambos pela fase de grupos da Champions League. O time catalão encara o Porto, quarta-feira, fora de casa, enquanto a equipe andaluz tem compromisso um dia antes, também fora de casa, contra o PSV Eindhoven. Pela La Liga, os dois clubes jogam no próximo fim de semana, contra Granada e Rayo Vallecano, respectivamente.

