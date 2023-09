Flamengo conta com trunfo importante diante do Bahia

Flamengo e Bahia se enfrentam neste sábado (30), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada rodada do Brasileirão. Apesar do mau momento na temporada, os jogadores rubro-negros contam com um trunfo importante neste fim de semana.

O Flamengo, afinal, vem tendo um bom aproveitamento diante do Bahia no Brasileirão. Nos últimos dez jogos entre os clubes, foram oito vitórias da equipe rubro-negra, um empate e apenas um triunfo do tricolor baiano.

Últimos dez jogos

Bahia 2 x 3 Fla – Brasileirão 2023

Fla 3 x 0 Bahia – Brasileirão 2021

Bahia 0 x 5 Fla – Brasileirão 2021

Fla 4 x 3 Bahia – Brasileirão 2020

Bahia 3 x 5 Fla – Brasileirão 2020

Fla 3 x 1 Bah – Brasileirão 2019

Bahia 3 x 0 Fla – Brasileirão 2019

Bahia 0 x 0 Fla – Brasileirão 2018

Fla 2 x 0 Bahia – Brasileirão 2018

Fla 4 x 1 Bahia – Brasileirão 2017

Flamengo x Bahia

A última vitória do Bahia, portanto, só aconteceu em 2019. Na época, Filipe Luís estreava pelo Flamengo e Jorge Jesus estava começando seu trabalho no Rio de Janeiro. Com um show de Gilberto, os tricolores baianos venceram os jogadores rubro-negros com autoridade na Fonte Nova.

A quantidade de gols do Flamengo em cima do Bahia é um outro detalhe da lista que também chama atenção. Nestes dez jogos disputados entre os clubes, os jogadores rubro-negros marcaram 29 gols (média de quase três tentos por partida).

Mário Jorge contará com um desfalque importante neste fim de semana. Arrascaeta, afinal, ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda e será ausência no Maracanã. O meia, assim, só deve retornar aos gramados na próxima semana.

As duas equipes, aliás, vivem momentos distintos no Brasileirão. O Flamengo, afinal, está na sétima colocação do campeonato e briga por uma vaga na Libertadores. O Bahia, no entanto, está no 17° lugar e luta para sair da zona de rebaixamento.

