Pelo Português, Di María marca e Benfica vence o Porto

Nesta sexta-feira (29/9), no Estádio da Luz, o Benfica derrotou o Porto por 1 a 0 no Estádio da Luz. O jogo foi pela sétima rodada do Campeonato Português. E o argentino Di María, no segundo tempo, foi quem decidiu a 254ª edição deste que é o maior clássico do país lusitano, para explosão dos torcedores das Águias, que lotaram o seu estádio (62.247).

A vitória leva os benfiquistas para a ponta da competição, com 18 pontos. Mas o time pode perder a liderança para o Sporting que tem 16 pontos e visita o Farense neste sábado. Os portistas, com 16 pontos, estão em terceiro lugar.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Português

Porto com dez desde os 18 minutos

O primeiro tempo foi tenso, principalmente depois que o árbitro João Pinheiro expulsou o portista Fábio Cardoso ao fazer falta em David Neres logo aos 18 minutos, por falta quando era o último entre o atacante e o gol. A reclamação foi que o defensor cortou primeiro a bola, Mas o juiz confirmou a expulsão. Mais tarde, aos 33, David Carmo fez falta em Rafa. Bem parecida com aquela de Fabio Cardoso. Porém, desta vez o juiz deu apenas amarelo.

O Porto, com dez e fora de casa, ainda assim teve chances de perigo. Quase marcou num chute de Pepê em que o goleiro Trubin salvou. Contudo, o Benfica, plantado no ataque, teve as melhores oportunidades. A melhor foi com David Neres, um chute que resvalou em Varela e que obrigou o goleiro Diogo Costa a salvar com o pé e, depois, mandar a escanteio.

Di María marca e Benfica vence

Se no primeiro tempo o Porto equilibrou as ações (48% de posse), na etapa final só deu Benfica. Para se ter ideia, o time da casa fechou com 67% de posse e 17 finalizações a 7. Enfim, um massacre: Kokçu acertou a trave portista; Devid Neres e Otamendi por pouco não marcaram. E, aos 23, David Neres cruzou para a bela conclusão de Di María. Enfim, o Benfica saiu na frente, fazendo justiça. E os donos da casa seguiram em cima, buscando ampliar o placar diante de um Porto que apenas se defendia.

7ª rodada do Português

5ª feira (28/9)

Estrela da Amadora 2×4 Braga

Sexta-feira (29/9)

Benfica 1×0 Porto

Sábado (30/9)

Vizela x Portimonense – 11h30

Boavista x Famalicão – 14h

Farense x Sporting – 16h30

Domingo (1/10)

Arouca x Chaves – 11h30

Vitória de Guimarães x Estoril – 14h

Rio Ave x Portimonense – 16h30

Segunda-feira (2/10)

Gil Vicente x Casa Pia – 16h15

