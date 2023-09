Amistoso entre Newell’s Old Boys e Inter Miami está em negociação

Um confronto de caráter amistoso entre o clube de coração de Lionel Messi (Newell’s Old Boys) e sua atual equipe na Major League Soccer (MLS), o Inter Miami, tem boas possibilidades de acontecer no futuro próximo. Ao menos, essa é a informação divulgada pela imprensa argentina em veículos como o portal ‘TyC Sports’.

A ideia seria fazer com que o compromisso integrasse a pré-temporada do clube estadunidense, tendo as datas inicialmente colocadas como mais viáveis os meses de janeiro e fevereiro de 2024. As conversas, aliás, são consideradas como estando em estágio avançado.

Um confronto dessa magnitude, caso ocorresse em solo argentino, certamente teria um enorme potencial de criar um verdadeiro ‘frisson’ na cidade de Rosario. Especialmente, se o mesmo fosse realizado no Estádio Coloso Marcelo Bielsa, casa do clube radicado na província de Santa Fe.

Entretanto, para aqueles que alimentam essa expectativa, as informações de momento não são muito animadoras. Isso porque o planejamento colocado nas negociações entre as partes tem como palco da realização do amistoso o DRV PNK Stadium, na Flórida, pertencente ao Inter Miami.

A informação surge pouco tempo depois de Messi ter dito em entrevista para o humorista e streamer Migue Granados que ainda alimenta o desejo de, antes do encerramento da carreira, defender o Newell’s Old Boys.

