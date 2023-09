Cuiabá x Fluminense: onde assistir, arbitragem e escalações

Cuiabá e Fluminense vivem situações distintas na temporada, mas prometem protagonizar um duelo equilibrado no Brasileirão. As duas equipes, afinal, se enfrentam neste sábado (30), às 18h30, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada do campeonato.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Cuiabá e Fluminense.

Como chega o Cuiabá

O Leão apresentou boas atuações no início, mas caiu de produção no decorrer do Brasileirão. O clube, portanto, não vive um bom momento na temporada. O time, afinal, não vence há seis jogos e vem acumulando derrotas no campeonato. A equipe, inclusive, está no 12° lugar da competição e se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. António Oliveira, assim, vai com força máxima em campo para tentar sair desta situação.

Como chega o Fluminense

Mesmo brigando pelas primeiras colocações do Brasileirão, os jogadores tricolores não estão inteiramente focados para partida. O Fluminense, afinal, está disputando uma semifinal de Libertadores e terá um jogo decisivo na próxima semana. Fernando Diniz, portanto, deve poupar os titulares no confronto deste fim de semana. Samuel Xavier, por ter sido expulso no último jogo, iniciará em campo. Fábio, no entanto, está suspenso e será desfalque.

CUIABÁ X FLUMINENSE

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/09/2023 às 18h30

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Filipe Augusto, Raniele e Fernando Sobral; Wellington Silva, Deyverson e Clayson. Técnico: António Oliveira

FLUMINENSE: Pedro Rangel; Samuel Xavier, David Braz, Marlon e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Alexsander; Leo Fernández, Lelê e Yony González. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.