São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Corinthians duelam neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista chega embalado após conquistar a Copa do Brasil e vencer o Coritiba na última rodada da competição. Por outro lado, o Timão, que estreia o técnico Mano Menezes, terá um time alternativo, já que está com a cabeça no Fortaleza, pela Copa Sul-Americana. Aliás, o Soberano é o 10° colocado, com 31 pontos, um a mais que o Alvinegro, que está na 11° posição.

Como chega o São Paulo?

Embalado e empolgado, o técnico Dorival Júnior deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição. Contudo, a exceção deve ficar por conta de Arboleda. Afinal, o defensor teve diagnosticado um estiramento na coxa esquerda e pode ficar até um mês longe dos gramados. Por fim, o treinador pode fazer algumas modificações, já que a chegada de um novo comandante no rival, pode mudar o estilo de jogo tanto do Tricolor quanto do Corinthians.

Como chega o Corinthians?

Por outro lado, a principal novidade no Timão será a estreia de Mano Menezes como técnico do time. Afinal, ele substitui Vanderlei Luxemburgo, demitido na quarta-feira (27). Contudo, o treinador terá diversos desfalques para o clássico. Rojas, com dores na coxa esquerda, deve ser preservado para o duelo contra o Fortaleza. Além disso, Yuri Alberto, Gabriel Moscardo e Fagner terão que cumprir suspensão por conta do terceiro cartão amarelo. Por fim, o Alvinegro pode ter um time alternativo para o Majestoso, por conta da Sul-Americana.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/9/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Mendéz, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Pedro, Wesley e Felipe Augusto. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP-Fifa) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS-Fifa)

Onde assistir: Premiere

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook