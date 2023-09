Com dores na lombar, Rochet não enfrenta o Atlético-MG

O goleiro Sergio Rochet desfalca o Internacional contra o Atlético-MG, neste sábado (30). O uruguaio está com dores na lombar e, portanto, será poupado para o jogo da próxima semana, diante do Fluminense, pela Libertadores. Ele sentiu o incômodo justamente após o jogo de ida, no Maracanã, quando os gaúchos empataram em 2 a 2.

Dessa forma, Keiller é que será o titular do Colorado diante do Galo. O arqueiro, que chegou a ser titular em alguns momentos da temporada, antes da chegada de Rochet, volta a começar jogando após pouco mais de duas semanas. O último jogo do arqueiro foi contra o São Paulo, no dia 13. Na altura, o Inter ganhou pelo placar de 2 a 1.

Mas Rochet não é o único que não enfrenta o Atlético-MG. O lateral-direito Bustos e o meia De Pena estão suspensos e, dessa forma, também estão fora. Assim, Rômulo deve entrar na defesa e Gabriel Barros, no meio-campo. Na realidade, o técnico Coudet pretende levar a campo um time praticamente reserva, como um todo.

Assim, o provável Inter que vai a campo tem Keiller; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Campanharo, Gabriel, Bruno Henrique e Gabriel Barros; Lucca e Luiz Adriano. A bola rola às 21h deste sábado, no Beira-Rio.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.