Hulk não alimenta polêmica antes de reencontro com Coudet

Neste sábado (30), Internacional e Atlético-MG se enfrentam, numa noite que será diferente para o técnico Eduardo Coudet. Atualmente no Colorado, ele reencontrará seu ex-time, de onde saiu após desentendimentos com o gerente de futebol Rodrigo Caetano. De fato, os problemas ficaram evidentes após a coletiva de chegada do argentino no Colorado.

Mas, ao menos do lado atleticano, não haverá mais lenha na fogueira. O atacante Hulk, que trabalhou com Coudet no Atlético-MG, colocou panos quentes sobre a polêmica. De acordo com o atacante, o mais importante não é alimentar as desavenças entre técnico e dirigente, já que ele garantiu que não havia problemas entre o treinador e os jogadores:

“O Coudet, como todos os outros treinadores que passaram aqui, sempre teve uma relação maravilhosa com os jogadores. Nunca tocaram no assunto. Depois, teve uma polêmica, ele falou do Rodrigo Caetano na coletiva, acho que falou dos jogadores estarem do lado dele. Deixando bem claro aqui que a gente não escolhe lado. O nosso lado é dar nosso melhor pelo clube, vestir e honrar essa camisa”.

O Galo encara o Internacional em Porto Alegre, na Arena Beira-Rio, neste sábado, às 21h.

