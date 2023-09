Série C pode definir finalistas e acessos neste fim de semana

A situação do Grupo C é mais complicada. Neste sábado (30), o Botafogo-PB, com apenas três pontos, recebe o Volta Redonda (RJ) em João Pessoa e precisa vencer para seguir com chances e depender unicamente de si mesmo na rodada derradeira. Com quatro pontos, o Voltaço também pensa em um resultado positivo às 19h deste sábado no Almeidão para não ficar na dependência do outro jogo da chave.