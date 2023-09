Vitória bate Tombense e aumenta sua vantagem na Série B

A contagem regressiva da volta do Vitória à Série A está prestes a terminar. Nesta sexta-feira (29), o Rubro-Negro derrotou o Tombense por 1 a 0, chegando assim aos 58 pontos na Série B. A equipe de Salvador aumentou para quatro pontos a vantagem sobre o Sport, segundo colocado, que empatou o Avaí anteriormente. Matheusinho, no segundo tempo, fez o gol único do jogo.

A primeira etapa foi equilibrada, mas com as duas defesas trabalhando muito. O Vitória ameaçava o Tombense em chegadas como a de Iury, que bateu para boa defesa de Felipe. Em seguida, Wagner Leonardo teve a chance numa cabeçada, mas novamente o goleiro mineiro trabalhou bem. Já o Tombense, fechado, arriscava muito em chutes de longe, mas sem maior perigo à baliza de Lucas Arcanjo.

Num jogo fechado, de poucos espaços e lances disputados, a individualidade poderia fazer a diferença. E, de fato, foi como o Vitória abriu o marcador. Aos dez minutos, Edson Lucas lançou Matheusinho, que arrancou do meio-campo, foi avançando e bateu no canto direito do goleiro. A festa foi grande, mas o jogo estava longe da definição.

Léo Gamalho quase marcou o segundo, de cabeça, mas parou numa boa defesa de Felipe. No finzinho, o Tombense quase arrancou o empate, num chute de Alexandre Jesus, mas o goleiro do Vitória fez uma boa defesa. Enfim, a festa foi da torcida rubro-negra, que comemorou um passo a mais para retornar à elite do futebol brasileiro em 2024.

