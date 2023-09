Santos faz parceria com organizadas para evitar novas punições do STJD

O Santos estabeleceu parceria com as torcidas organizadas do clube para evitar incidentes em partidas na Vila Belmiro e, consequentemente, novas punições no STJD. Com o nome de “Apoio Organizado”, a ação tem o objetivo de orientar, fiscalizar e tentar evitar desordem e que objetos sejam lançados no campo. Em uma das sanções recentes impostas ao clube, a obrigatoriedade em jogar com portões fechados na atual temporada.

O acordo prevê que membros voluntários das torcidas atuem em sintonia com os fiscais do estádio nas arquibancadas. O intuito inicial é o de impedir infrações. Mas, em casos extremos, identificar infratores.

Uma reunião nesta sexta-feira(29) contou com a presença de membros das diretorias das torcidas, que aprovaram a iniciativa, contribuindo, ainda, com ideias. Aqueles que forem participar do movimento receberão treinamento e serão espalhados nas arquibancadas. O Santos, contudo, ainda fará uma divulgação prévia, feita para que torcedores não arremessem objetos no gramado.

Recentemente, o Peixe disputou quatro jogos sem a presença de torcida na Vila Belmiro em decorrência de confusões no clássico contra o Corinthians. Depois disso, o clube ainda recebeu nova punição de duas partidas. Ao recorrer, entretanto, obteve um efeito suspensivo para atuar ao lado dos seus torcedores.

Neste domingo (30), às 16h, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro aparece em 18º lugar, com 24 pontos, dois a menos que o Goiás, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Já o Cruz-Maltino, em franca recuperação na tabela, ocupa a 15ª posição, com 26 somados.

APOIO ORGANIZADO! ⚪️⚫️ O Santos FC vai contar com o apoio das torcidas organizadas para orientar, fiscalizar e tentar evitar desordem e que objetos sejam lançados no gramado da Vila Belmiro. A proposta do #ApoioOrganizado é que membros voluntários das torcidas atuem juntos com… pic.twitter.com/QlJ1cIgi0W — Santos FC (@SantosFC) September 29, 2023

