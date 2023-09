Internacional x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Em jogo que marca o reencontro entre Atlético e Eduardo Coudet, o Internacional recebe o Galo, na noite deste sábado (30), às 21h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

A partida será a primeira vez que Atlético e Eduardo Coudet ficarão frente a frente. O treinador deixou o Galo recentemente, após uma série de polêmicas, entrevistas desastradas e futebol questionável.

No entanto, é preciso ressaltar, que após a saída de Coudet, o clube teve dificuldades com Luiz Felipe Scolari e ficou mais de 10 jogos sem vencer pelo Brasileirão. Todavia, nas partidas recentes, o trabalho do pentacampeão surtiu efeito e o Atlético passou a ter uma defesa mais sólida.

Aliás, o Galo entra em campo em busca de melhorar sua situação na tabela do Brasileirão. Afinal, o time alvinegro tem 37 pontos, na nona colocação. O Colorado, todavia, não vive uma boa realidade dentro do Campeonato Brasileiro, tem 29 pontos, na 14ª colocação. O clube gaúcho, aliás, está a quatro pontos do primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Internacional e Atlético.

Como chega o Internacional

O técnico Eduardo Coudet tem alguns problemas para armar sua equipe. Afinal, o goleiro Sérgio Rochet sofre com dores nas costas e desfalca o time. Desta forma, Keiller deve ganhar oportunidade na meta.

Aliás, esse não é o primeiro problema. Antes, o treinador já sabia que não poderia utilizar Fabrício Bustos nem Carlos De Pena, ambos suspensos com o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Gabriel Barros e Rômulo sejam escolhidos.

Aliás, Coudet já disse que pretende preservar alguns jogadores do time titular. Com isso, a equipe que vai a campo somente momentos antes da partida.

Como chega o Atlético

O técnico Luiz Felipe Scolari tem um grande problema para resolver. Afinal, Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não vai para o jogo. Ele tem sido peça importante de Felipão no esquema com dois volantes de mais pegada, dando, portanto, mais proteção à defesa.

Felipão tem opções para suprir a ausência. Ele pode optar por Edenilson, ex-Internacional, ou Alan Franco, que se recuperou de lesão nos últimos dias.

Felipão tem ainda os desfalques de Eduardo Vargas e Alisson, ambos no departamento médico.

INTERNACIONAL X ATLÉTICO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 30/09/2023 às 21h

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Keiller; Rômulo, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel; Bruno Henrique, Campanharo e Gabriel Barros; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Atlético: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson (Alan Franco ou Zaracho) e Pedrinho; Paulinho, Pavón e Hulk. Técnico: Felipão

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa-BA) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

