Dois confrontos mexem no G4 da Série B, neste sábado

A 30ª rodada da Série B do Brasileirão segue neste sábado (30) com quatro jogos. Mas dois deles prometem sacudir a zona de classificação para a primeira divisão. Afinal, do terceiro ao sexto colocado, todos se enfrentarão em confrontos diretos que poderão mexer na briga pelo acesso, a menos de dez rodadas para o fim da competição.

Primeiramente, o Juventude recebe o Criciúma, às 15h30, no Heriberto Hülse. Enquanto o Ju está em quarto lugar, com 50 pontos, o Tigre é o sexto, com 48. A equipe da casa vem de duas vitórias consecutivas e tenta, assim, encostar no vice-líder Sport, que empatou com o Avaí nesta sexta. Já os catarinenses buscam retornar a um G4 que não frequentam desde o começo do returno.

Posteriormente, será a vez do Guarani receber o Novorizontino, às 17h, em Campinas. O Bugre teve interrompida, na rodada passada, uma série de três vitórias seguidas. Mas, com 50 pontos, pode se recolocar na zona de acesso em caso de vitória. O Novorizontino, com 51, é o terceiro, dois postos acima do adversário.

A rodada da Série B prossegue com os duelos entre Ituano e Botafogo-SP (17h) e ABC x Ponte Preta (18h).

SÉRIE B – 30ª rodada

Quinta-feira (28/9)

Londrina 1×0 Sampaio Corrêa

Sexta-feira (29/9)

Avaí 2×2 Sport

Vitória 1×0 Tombense

Sábado (30/9)

Juventude x Criciúma – 15h30

Guarani x Novorizontino – 17h

Ituano x Botafogo-SP – 17h

ABC x Ponte Preta – 18h

Domingo (1/10)

Vila Nova x Chapecoense – 15h45

Ceará x Atlético-GO – 18h

