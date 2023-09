Título da Conmebol faz 30 anos, e herói do Botafogo celebra: ‘Realizado’

O Botafogo se prepara para celebrar a marca de exatos 30 anos da conquista da Copa Conmebol, no dia 30 de setembro de 1993. O Alvinegro empatou em 2 a 2 com o Peñarol, no Maracanã, e nos pênaltis, levou o primeiro grande título internacional da sua história. Principal personagem da conquista, o artlheiro Sinval falou ao Jogada10 sobre aquele momento e as memórias do título.

Vindo do Novorizontino, de São Paulo, o atacante surpreendeu a torcida e marcou oito gols em oito partidas. Um deles, por sinal, no duelo de volta da decisão, contra os uruguaios. Ao longo da trajetória até a final, foi determinante para vários resultados do Glorioso. Tanto é que balançou a rede no 1 a 0 sobre o Caracas-VEN, nas quartas, e na semifinal contra o Atlético-MG.

Mesmo com o destaque, Sinval destacou que a maior estrela era o técnico Carlos Aberto Torres, que soube motivar um grupo com limitações técnicas e em uma época de enormes dificuldades financeiras e estruturais em General Severiano.

“Nós nem sabíamos que iríamos disputar a Copa Conmebol. Éramos um grupo muito jovem, atletas subindo ao profissional e alguns novos no clube. Mas tínhamos um comandante que nos fazia acreditar a todo momento. Então, não podemos esquecer isso. A maior recordação com certeza foi o nosso treinador, que fez com que achássemos ser possível ganhar a competição. Em relação a mim, o gol mais importante foi o da final, que desviou no tornozelo do adversário”, disse o atacante, complementando em seguida.

“A satisfação é muito grande de poder comemorar esse título 30 anos depois. Me sinto realizado, porque tinha o sonho de ser jogador de futebol e consegui. Depois disso, fui atuar em um grande clube como o Botafogo e disputei final dentro do Maracanã, fazendo gol e saindo campeão. Então, acho que aquilo que toda criança sonha, atingi na minha carreira. É agradecer a Deus.

Momentos marcantes para Sinval

Sinval também comentou sobre as cenas e episódios que marcaram a trajetória do Glorioso no título da Copa Conmebol. Inclusive, um desses momentos envolve justamente um dos seus oito gols: o de honra da equipe carioca no confronto com o Galo, em Belo Horizonte. Para o “Capita”, treinador do Alvinegro naquela época, esse foi o carimbo do passaporte à grande decisão do torneio, que acabaria com a virada no Rio.

“Uma fase difícil dentro daquela campanha foi, sem dúvidas, quando estávamos perdendo de 3 a 0 para o Atlético-MG, no Mineirão, e eu fiz o 3 a 1. O Carlos Alberto veio na minha direção, dizendo que eu tinha marcado o gol da nossa classificação. Me assustei, perguntei o porquê e ele disse que, se acabasse 3 a 0, não poderíamos reverter. Mas depois do 3 a 1, passaríamos a ter mais chance de virar o cenário a nosso favor”, revelou.

Botafogo prepara homenagem aos campeões

O Botafogo vai homenagear os atletas campeões de 1993 no jogo contra o Goiás, na segunda-feira (2), às 20h, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria do clube está preparando diversas ações de marketing com os jogadores, antes e no intervalo da partida. A intenção é reunir os protagonistas daquele título junto à taça internacional, como forma de celebração pelos 30 anos da conquista – e Sinval estará presente no evento. Até mesmo um treino aberto será feito no estádio, na manhã deste sábado (30), para chamar a torcida.

Aliás, o artilheiro da Copa Conmebol daquele ano também abordou a fase irregular pela qual atravessa o Glorioso em 2023. Afinal, apesar da liderança da Série A, com sete pontos à frente do Palmeiras, segundo lugar, o time vem de quatro derrotas consecutivas, incluindo a partida de volta das quartas de final da Sul-Americana. De acordo com Sinval, o segredo para manter a primeira colocação está no comportamento do técnico Bruno Lage e em como o português lidará com a pressão até a última rodada.

“Eu acho que é normal essa oscilação, um campeonato longo. Muitos jogadores machucam, tomam cartões e isso vai muito do seu comandante. É preciso passar estabilidade ao grupo e uma confiança, porque vamos depender muito dele para que a gente possa continuar na primeira posição e ser campeão. Então, acredito mais que o título e o final de tudo em si está mais na mão dele do que na do elenco. Algumas entrevistas recentes mostraram instabilidade por parte dele, mas se controlar, não tem erro. Perder e ganhar é do jogo, os outros também vão perder e ganhar. É primordial que ele seja sereno e não passe o nervosismo aos atletas”, destacou.

