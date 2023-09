Raphinha tem lesão na coxa e deve ser cortado da Seleção Brasileira

O Barcelona informou neste sábado (30), que o atacante Raphinha teve uma lesão no bíceps femoral da coxa direita, durante o duelo contra o Sevilla. As equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (29), na Catalunha, com vitória do time Culé por 1 a 0, pela 8° rodada do Campeonato Espanhol.

O clube catalão não divulgou a previsão para o retorno do brasileiro. Contudo, o tempo de recuperação mínimo previsto para esse problema é de três semanas. Desta forma, Raphinha deve ser cortado da lista de convocados de Fernando Diniz, para defender a Seleção Brasileira. O Brasil encara a Venezuela, no dia 12 de outubro, na Arena Pantanal, e depois vai a Montevidéu enfrentar o Uruguai, no dia 17. O atacante não se recuperaria a tempo dos embates.

O atacante se machuco aos 33 minutos do primeiro tempo contra o Sevilla. Ele deixou o gramado, mas a imprensa catalã já se mostrava preocupada com sua lesão. Aliás, a expectativa do Barcelona é que o brasileiro volte a tempo para o clássico contra o Real Madrid, que acontece no dia 28 de outubro.

Raphinha tem seis jogos pelo Barcelona na temporada, com dois gols e três assistências. Aliás, ele acabou sendo titular dos dois primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias e fez um gol na goleada por 5 a 1 contra a Bolívia.

Por fim, o atacante é o segundo a ser cortado da lista de Fernando Diniz nos últimos dias. Afinal, o lateral-esquerdo Caio Henrique também está fora dos compromissos da Seleção Brasileira após lesionar gravemente o joelho. Guilherme Arana, do Atlético-MG será o substituto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook