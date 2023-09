Mano tem estreia adiada e não comanda o Corinthians no clássico

O Corinthians encara o São Paulo neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, a grande novidade do time ainda não vai poder estar à disposição. Isso porque Mano Menezes terá que cumprir suspensão e não pode fazer sua estreia no comando do Timão.

O gancho de Mano é por conta do terceiro cartão amarelo recebido no último jogo dele pelo Internacional, contra o Palmeiras, em julho. Como ele acabou demitido do Colorado antes de cumprir a suspensão, ele está fora do Majestoso deste sábado. Na ausência do treinador, os auxiliares Sidnei Lobo e Cauan de Almeida estarão na beira do campo comandando o Corinthians no clássico.

Assim, a estreia de Mano Menezes deve acontecer apenas na terça-feira (03). O Corinthians encara o Fortaleza, na Arena Castelão, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. O duelo de ida acabou em 1 a 1, na Neo Química Arena. O Alvinegro precisa vencer para avançar a final da competição. Um novo empate leva o embate para os pênaltis.

Além disso, o treinador terá um time misto para o clássico. Antes da partida, Mano falou que espera um compromisso complicado contra o rival, que está embalado após conquistar um título.

“O grau de dificuldade desses dias é exatamente esse, tem um grande adversário pela frente, acabou de conquistar título (da Copa do Brasil), está empolgado, nós vamos enfrentar esse ambiente. O treinador tem que tomar cuidado com os jogadores que vai colocar lá. É fácil tirar uns e expor outros”, disse Mano, em sua apresentação.

