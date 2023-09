Palmeiras fez apenas um gol no mês de setembro

O Palmeiras encerrou seus compromissos no mês de setembro com apenas um gol marcado durante todo o período. Foram quatro jogos e apenas uma bola na rede, o que liga um alerta para o restante da temporada na comissão técnica de Abel Ferreira. Afinal, o Verdão ainda briga pelo título brasileiro e está na semifinal da Libertadores.

Em setembro, o Verdão enfrentou Corinthians, Goiás, Grêmio e Boca Juniors, respectivamente, ao longo do mês. O Palmeiras marcou apenas contra o time goiano, com Breno Lopes, que aconteceu nos minutos finais da partida, triunfo por 1 a 0. Além disso, o tento gerou polêmica, após o atacante comemorar com gestos ofensivos em direção a torcida Alviverde.

Nos próximos compromissos, o Palmeiras terá duelo direto contra o Bragantino dentro do G4 do Brasileirão, o segundo jogo da semifinal da Libertadores contra o Boca, além de um clássico contra o Santos. O time sabe que se quiser continuar brigando nas duas frentes, precisa voltar a marcar gols.

A seca de gols começou justamente após Dudu romper o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficar fora do restante da temporada. Desde então, o sistema ofensivo do Verdão caiu de desempenho. As opções de ataque que o português tinha no banco contra o Boca era: Endrick, Luis Guilherme, Breno Lopes, Kevin, López e Jhon Jhon. Os três primeiros entraram na metade final do segundo tempo.

“Precisava de mais opções, infelizmente não temos. O Dudu lesionou, era um ponta que poderia nos dar largura, mas infelizmente não o temos aqui. Uma coisa vocês podem ter certeza: jogaram os melhores que tínhamos”, disse Abel, após o jogo contra o Boca.

