São Paulo tem bom aproveitamento em clássicos desde a chegada de Dorival

O São Paulo encara o Corinthians neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o oitavo clássico do técnico Dorival Júnior desde que acertou com o Tricolor. E o aproveitamento contra os rivais é positivo para o lado do técnico.

Desde que chegou ao São Paulo, Dorival encarou sete clássicos, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Aproveitamento de 62%. Mas os duelos começaram de forma negativa.

O primeiro foi justamente contra o Corinthians, no primeiro turno do Brasileiro, em Itaquera. Um 1 a 1 com muitas reclamações tricolores com a arbitragem. Já que o Tricolor reclama de um gol legítimo marcado por Calleri, além de um pênalti marcado a favor do Alvinegro. Na sequência, derrota para o Palmeiras por 2 a 0, também pelo torneio de pontos corridos.

Depois disso, o São Paulo cresceu nos duelos diretos contra os rivais. O duelo com a equipe alviverde se repetiu nas quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista venceu duas vezes (1 a 0 no Morumbi e 2 a 1 no Allianz Parque), avançando para a semifinal da competição.

Três dias após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo teve uma das suas melhores atuações no ano, e justamente em um clássico. Vitória por 4 a 1 em cima do Santos, no Morumbi, pelo Brasileiro.

Na sequência, o São Paulo encarou o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Após perder o primeiro jogo para o Corinthians, na Neo Química Arena, por 2 a 1, o Soberano conseguiu virar o placar com um 2 a 0 no Morumbi e avançar para a final.

Situação de São Paulo e Corinthians no Brasileirão

Agora, São Paulo e Corinthians se reencontram no Brasileiro em situações muito parecidas. O Tricolor é o 10° colocado com 31 pontos, um a menos que o Alvinegro. Os dois ainda estão próximos da zona de rebaixamento e tentam acabar de vez com um possível descenso na competição.

