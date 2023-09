Aston goleia Brighton com show de Watkins e gol brasileiro

Com uma atuação sensacional de Oliver Watkins, o Aston Villa goleou o Brighton, que vem sendo a sensação deste início de Premier League, por 6 a 1. Afinal, em casa, no Villa Park, em Birmingham, pela sexta rodada da competição, o atacante de 27 anos fez três gols e deu duas assistências (gols de Ramsey e do brasileiro Douglas Luiz) além da jogada do outro, mas que foi contra de Estupiñan. O ex-Barcelona Ansu Fati fez o gol dos visitantes.

Para o Aston Villa, o grande resultado que deixa a sua torcida exultante o coloca em terceiro lugar na tabela, com 15 pontos. O Brighton segue em terceiro. Tem os mesmos 15 pontos, mas atrás pelo saldo. Porém, ambos podem perder duas posições ao fim da rodada.

Legião Brasileira

No Aston, o apoiador Douglas Luiz foi titular. O zagueiro Diego Carlos começou no banco e não entrou. Pelo lado do Brighton, ex-Fluminense começou no banco. Mas entrou no intervalo e fez boa partida. Aliás, foi dele a assistência para o gol de Ansu Fati.

Aston sob o comando de Watkins

O Aston Villa fez um grande primeiro tempo. Deixou a bola com o Brighton mesmo jogando em casa (39%), mas partiu para contra-ataques matadores durante todo o jogo (tanto que fechou com 19 finalizações contra 11 do rival). E foi balançando a rede. Aos 11, Watkins concluiu jogada da direita para, na pequena área fazer 1 a 0. Já aos 20, fez grande jogada pela esquerda antes de chutar no canto do goleiro Steele. Aos 24, deu toque excelente para Diaby chutar duas vezes. Na segunda, a bola bateu em Estupiñan e enganou Steele.

No segundo tempo, o Brigton voltou com com três alterações e duas delas deram rexultado. João Pedro fez excepecional jogada pela esquerda e conseguiu encontrar Ansu Fati, livre. Foi só tocar para a rede. Isso animou o time visitante. Mas o terceiro gol de Watkins, numa finalização sem chance para Steele, colocou 4 a 1 no placar e acabou com qualquer possibilidade do Brigton no jogo. No fim, ainda rolou mais dois belos gols. Watkins tocou para Ramsey mandar de fora da área. Nos acréscimos, Watkins encontrou Douglas Luiz, que fechou o placar. Assim, coroou a atuação sensacional do Astomn e a performance quase perfeita de Watkins.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (30/9)

Aston Villa 6×1 Brighton

Manchester United x Crystal Palace – 11h

Newcastle x Burnley – 11h

Wolverhampton x Manchester City – 11h

Bournemouth x Arsenal – 11h

West Ham x Sheffield – 11h

Everton x Luton Town – 11h

Tottenham x Liverpool – 13h30

Domingo (1/10)

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Fulham x Chelsea – 16h –