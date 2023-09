Flamengo x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste sábado (30/9), no Maracanã, às 16h (de Brasília), o Flamengo recebe o Bahia pela 25ª rodada do Brasileirão. Os times estão em momentos ruins e precisam da vitória para reiniciarem reação. O Mengo está em sétimo na tabela e nos últimos dias perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo e a diretoria demitiu o treinador Jorge Sampaoli. O Bahia entrou na zona de rebaixamento e seu treinador Rogerio Ceni espera acabar com uma sina: sempre que enfrenta o Flamengo, se dá mal. Este jogo terá uma transmissão muiito especial da ‘Voz do Esporte’, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30. O comando e a narração é de Victor Rodriguez.