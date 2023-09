Santos não vence dois jogos seguidos há quatro meses

O Santos encara o Vasco, neste domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca um duelo direto contra o rebaixamento, já que as duas equipes vem brigando jogo a jogo para deixar o descenso. Contudo, o embate também pode encerrar um jejum para o Peixe, que não emplaca duas vitórias seguidas há quatro meses.

A última vez que o Santos venceu dois jogos seguidos, aconteceu justamente contra Bahia e Vasco da Gama, respectivamente, só que no primeiro turno, no mês de maio. A equipe ainda era dirigida por Odair Hellmann. Contra o Tricolor baiano, o Peixe venceu por 3 a 0, na Vila Belmiro, com gols de Deivid Washington, Mendoza e Ângelo. Na sequência, bateu o Cruz-Maltino por 1 a 0, com tento marcado por Deivid Washington novamente.

Aliás, após esta sequência, o Peixe caiu de rendimento. Afinal, a equipe emendou uma sequência de 12 partidas sem vencer, com seis empates e seis derrotas. Foram quase dois meses neste período, onde o clube acabou eliminado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Além disso, começou a frequentar a zona de rebaixamento.

Santos tem dança das cadeiras com técnicos e poucas vitórias

As vitórias só voltaram a aparecer na Vila Belmiro, quando Odair Hellmann foi demitido e deu lugar a Paulo Turra. O novo treinador, por sua vez, voltou a vencer novamente no dia 9 de julho, ao bater o Goiás por 4 a 3, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Mas também não conseguiu melhorar o desempenho da equipe.

Desde a vitória sobre o Goiás, o Peixe disputou 10 partidas, com duas vitórias, dois empates e seis derrotas. Neste período, Paulo Turra saiu, Diego Aguirre chegou e acabou demitido após cinco jogos. Marcelo Fernandes, interino, tem a missão de fazer o Santos voltar a vencer duas seguidas novamente.

Na última rodada, o Alvinegro Praiano venceu o Bahia, por 2 a 1, na Fonte Nova e respirou na luta contra o rebaixamento. Contudo, o duelo contra o Vasco é visto como a partida mais importante do ano para as pretensões santistas no campeonato.

