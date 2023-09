Havertz faz seu primeiro gol pelo Arsenal, que atropela no Inglês

O Arsenal foi até a Casa do Bournemouth, o Vitality Stadium, e não tomou conhecimento do rival, neste sábado (30/9). Afinal, em duelo pela sétima rodada da Premier League, goleou por 4 a 0, gols de Saka, Odegaard, de pênalti, e Havertz, também de pênalti e Ben White. Aliás, o gol que marcou foi o primeiro alemão Havertz com a camisa do Arsenal. Com isso, o atacante desancantou. Afinal, juntando sua reta final no Chelsea e os jogos nos Gunners, ele não fazia gol há 20 jogos.

O bom resultado leva o Arsenal aos 17 pontos e, dependendo dos resultados da rodada, pode fechar em segundo ou terceiro lugar. Com apenas três pontos, o Bournemouth está na zona de rebaixamento.

Legião Brasileira

O goleiro Neto, mais uma vez, foi o titular do Bournemouth. Do lado do Arsenal, o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Jesus foram titulares. Gabriel Martinelli, machucado, não foi relacionado.

Arsenal sobra no Primeiro tempo

O Arsenal sobrou no primeiro tempo. Dessa forma, foi bem mais efetivo nos arremates e dominava as ações, já que ganhava o meio de campo. Chegou ao gol aos 17 minutos quando Saka iniciou uma jogada pela ponta direita e entrou na área para concluir uma cabeçada de Gabriel Jesus que bateu na trave. Mas o time seguiu pressionando. Assim, Zinchenko de fora da área obrigou o goleiro Neto a fazer grande defesa. Aos 44, ampliou para 2 a 0 quando Nketiah foi derrubado na área por Aarons. Odegaard bateu e marcou.

Goleada no segundo tempo

Aos sete minutos o Arsenal ampliou. Odegaard foi derrubado na área por Christie. Desta vez quem cobrou foi Havertz. Finalmente, ele fez seu primeiro gol com a camisa dos Gunners. Enfim, acabou com o jejum de gols. No retastante da partida, o Arsenal freou o ritimo. Mas ainda ampliou nos acréscimos, com Ben White.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (30/9)

Aston Villa 6×1 Brighton

Bournemouth 0x4 Arsenal

Manchester United 0x1 Crystal Palace

Newcastle 2×0 Burnley

Wolverhampton 2×1 Manchester City

West Ham 2×0 Sheffield

Everton x Luton Town

Tottenham x Liverpool – 13h30

Domingo (1/10)

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Fulham x Chelsea – 16h

