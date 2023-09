City, irreconhecível, perde invencibilidade para o Wolves: 2 a 1

O Wolves precisou de apenas uma finalização no alvo para vencer o todo poderoso Manchester City, neste sábado (30), no Molineux Stadium, pela 7° rodada da Premier League. O time da casa contou com um gol contra de Rúben Dias, além de outro de seu artilheiro, Hwang Hee-Chan, para conseguir derrubar o atual campeão e sair com os três pontos diante de seus torcedores. O time de Pep Guardiola conseguiu descontar com um golaço de falta de Júlian Alvarez, mas encontrou um muro laranja e preto e teve uma de suas piores atuações na competição.

Com o resultado, o Manchester City segue na liderança da Premier League, mas pode ser ultrapassado caso o Liverpool vença seu compromisso na rodada. Por outro lado, o Wolverhampton chega aos 7 pontos, sobe para a 13° posição e dá uma distanciada para a zona de rebaixamento.

Primeiro tempo perfeito do Wolves

O Wolverhampton conseguiu cumprir tudo aquilo que foi proposto pelo técnico Gary O’Neil antes da partida. Afinal, o time da casa se fechou bem, principalmente pelo meio e conseguiu explorar os contra-ataques. Em um deles, Pedro Neto deu uma linda arrancada, partindo de trás do meio de campo e deixando três marcadores para trás. O português cruzou rasteiro e Rúben Dias acabou tocando contra o próprio patrimônio para abrir o placar. Por outro lado, o Manchester City pouco criou na primeira etapa, apesar dos 70% de posse de bola. Aliás, a maioria das finalizações dos Citizens acabaram bloqueadas e a melhor chance veio de uma cabeçada de Matheus Nunes, que José Sá conseguiu encaixar. O time de Pep Guardiola sabia que precisaria se reinventar para conseguir uma virada, mas com a consciência que fez um fraco primeiro tempo.

Segundo tempo de pouca inspiração do Manchester City

Já na etapa final, o Wolves seguia com sua marcação encaixada e o Manchester City tentava chegar ao gol com finalizações de fora da área. Com dificuldade para entrar na defesa adversária, o atual campeão inglês buscava uma forma diferente para conseguir marcar. E foi na bola parada que encontraram. Aos 12 minutos, Kovacic sofreu falta perigosa na entrada da área e coube a Julián Alvarez cobrar com perfeição, acertando o ângulo de José Sá, para empatar a partida. Contudo, o time da casa mostrou que não iria se contentar apenas com um empate diante de seus torcedores. Aos 20 minutos, Semedo cruzou rasteiro, a bola sobrou para Hwang Hee-Chan que finalizou e foi bloqueado. Entretanto, no rebote, a bola sobrou para Matheus Cunha, que não foi fominha e tocou novamente para o sul-coreano, sem goleiro, colocar o Wolverhampton novamente na frente.

Atrás novamente do placar o Manchester City tentava de qualquer maneira buscar o gol de empate, mas encontrava um muro laranja e preto pela frente. Kalvin Phillips e Akanji tentaram de fora da área, mas não acertaram a baliza. Assim, o time de Pep Guardiola tentava novamente chegar ao seu tento através da bola parada. Contudo, sem sucesso, o Wolverhampton controlava o jogo, mesmo sem a bola, não deixando o Citizens levar perigo ao gol de José Sá. Vitória do Wolves, que triunfa com apenas uma finalização no alvo e tira a invencibilidade do atual campeão inglês.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (30/9)

Aston Villa 6×1 Brighton

Manchester United 0x1 Crystal Palace

Newcastle 2×0 Burnley

Wolverhampton 2×1 Manchester City

Bournemouth 0x3 Arsenal

West Ham 2×0 Sheffield

Everton 1×2 Luton Town

Tottenham x Liverpool – 13h30

Domingo (1/10)

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Fulham x Chelsea – 16h

