Manchester United pressiona muito, mas perde em casa

O Manchester United deu uma aula de incompetência neste sábado (30/9), no jogo pela sétima rodada da Premier League, contra o Crystal Palace. Afinal, teve posse de bola massacrante (76%), finalizou 15 vezes a gol e contou com apoio em massa de sua torcida no Old Trafford. Mesmo assim, saiu de campo lamentando a derrota por 1 a 0. Andersen fez o gol da vitória da zebra londrina.

O Manchester United perde a chance de subir na classificação. Parou nos dez pontos, no meio da tabela, podendo sair do Top10 ao fim da rodada. Acabou superado pelo Crystal, que pulou para os 11 pontos, em nono lugar.

Legião Brasileira

No Manchester United, Casemiro foi titular. Teve bons momentos (lançamentos precisos), mas algumas falhas defensivas e um amarelo no primeiro tempo que segurou o seu ímpeto. Mas Antony, reintegrado ao elenco, não foi relacionado. Do lado do Crystal, o atacante Matheus França (ex-Flamengo) não estava na lista para este duelo.

Manchester United e um 1º tempo ineficaz

O Manchester United foi de uma ineficácia atroz no primeiro tempo. Muita posse (73%) e finalizações (7 a 1), mas errando o alvo. A melhor chance foi quando Hojund invadiu pela esquerda, encobriu o goleiro Johnstone, mas Mitchel chegou para rechaçar antes da bola entrar. Já o Crystal, pelo contrário, foi letal. Sua única finalização certa entrou. Aos 24, Eze cobrou falta para a área e a bola sobrou para o zagueiro Enderson, que se posicionou pela esquerda. Uma bomba sem chance para Onana.

Segundo tempo

O segundo tempo foi de pressão total do United, que praticamente não saiu da área do Bournemouth. Mas o time seguia falhando no último passe ou na hora dos arremates. Foi um massacre e nem mesmo Rashford estava num bom dia. No fim, com Casemiro quase como atacante, os Red Devils quase empataram com Garnacho. Mas mantiveram-se inoperantes.

