São Paulo x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

Sabadão (30/9) muito quente no Brasileirão, pois tem São Paulo x Corinthians pela 25ª rodada. O Majestoso será no Morumbi que estará lotado pela torcida são-paulina, eufórica com a conquista da Copa do Brasil no fim de semana pasado. E, também, com a reação no meio de semana pelo Brasileirão, venceu o Coritiba e fez time subir na tabela, se afastando do Z4. Já o Timão está na crise. Demitiu Vanderlei Luxemburgo no meio da semana (após empate com o Fortaleza, pela Sul-Americana, em casa) e contratou Mano Menezes. Mas ele ainda não fará a estreia. O time está próximo do Z4 e precisa pontuar.

