PSG tropeça no lanterna do Campeonato Francês

O PSG tropeçou no lanterna do Campeonato Francês. Neste sábado (30), o clube de Paris visitou o Clermont e ficou apenas no empate sem gols. O atacante Kylian Mbappé era dúvida, mas foi escalado como titular. O francês se recuperou de uma pancada no tornozelo direito sofrida na rodada passada e tentou ajudar a equipe a buscar os três pontos. No entanto, o camisa 10 parou na trave adversária. Ao mesmo tempo, o goleiro Diaw, dos donos da casa, teve uma grande atuação e fez boas defesas para manter o placar zerado.

Dessa maneira, o PSG desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Francês, mesmo que de forma provisória. Agora, o clube de Paris aparece na segunda posição, com 12 pontos, sendo um a menos que o líder Brest. Mas, os atuais campeões estão com uma partida a mais que seus concorrentes na parte de cima da tabela e pode encerrar a rodada fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

Ao mesmo tempo, o PSG vira a chave após mais um tropeço na Ligue 1. O time comandado pelo técnico Luis Enrique volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 16h, quando visita o Newcastle pela segunda rodada da fase de grupos da Champions. Na partida de estreia na competição, os franceses levaram a melhor sobre o Borussia Dortmund e venceram por 2 a 0.

Por outro lado, o Clermont somou apenas o segundo ponto nesta edição da Ligue 1 e deixou a lanterna. No entanto, o Lyon está com uma partida a menos e pode recolocar o Clermont em último lugar caso some pontos fora de casa, neste domingo (1), diante do Reims.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (29/09):

Strasbourg 0x1 Lens

Sábado (30/09):

Clermont 0x0 PSG

Monaco x Olympique de Marselha – 16h

Domingo (1/10):

Reims x Lyon – 8h

Le Havre x Lille – 10h

Toulouse x Metz – 10h

Nice x Brest – 10h

Lorient x Montpellier – 12h05

Rennes x Nantes – 15h45

