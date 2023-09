Seleção do Chile divulga parte de convocação para Eliminatórias

Através de seus canais oficiais, o selecionado do Chile divulgou uma parte de sua convocatória para os dois próximos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Os duelos em questão serão contra Peru (12 de outubro, em Santiago) e Venezuela, cinco dias depois, na condição de visitante. A lista montada pela comissão técnica capitaneada por Eduardo Berizzo, neste momento, considera apenas jogadores que atual fora do território chileno. Dentro da programação da Roja, nos próximos dias, a relação de 24 atletas atualmente inclusos será incrementada com atletas que jogam no país.

Além da presença de diversos nomes que atuam no Brasil como Benjamín Kuscevic (Coritiba), Gary Medel (Vasco), Charles Aránguiz (Internacional) e Erick Pulgar (Flamengo), uma ausência considerável também se destaca: Claudio Bravo, arqueiro do Betis.

Uma das referências técnicas e de liderança nos últimos anos da seleção do Chile, Bravo também não havia sido chamado para os jogos das duas primeiras rodadas contra Bolívia (empate por 0 a 0 em La Paz) e Uruguai, confronto onde a Roja perdeu por 3 a 1 em Montevidéu.

Confira a relação de ‘estrangeiros’ na seleção chilena para os dois próximos duelos das Eliminatórias

Goleiro: Gabriel Arias (Racing);

Defensores: Benjamín Kuscevic (Coritiba), Gabriel Suazo (Toulouse), Gary Medel (Vasco), Guillermo Maripán (Monaco), Juan Delgado (Paços de Ferreira), Matías Catalán (Talleres), Nayel Mehssaton (Kortrijk), Paulo Díaz (River Plate), Rodrigo Echeverría (Huracán) e Thomas Galdames (Godoy Cruz);

Meio-campistas: Charles Aránguiz (Internacional), Diego Valdés (América do México), Erick Pulgar (Flamengo), Felipe Méndez (CSKA), Javier Altamirano (Estudiantes), Marceliño Núnez (Norwich City) e Williams Alarcón (Huracán);

Atacantes: Alexis Sánchez (Inter de Milão), Ben Brereton (Villarreal), Darío Osorio (Universidad de Chile), Diego Rubio (Colorado Rapids), Felipe Mora (Portland Timbers) e Victor Dávila (CSKA).

