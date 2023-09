Torcida do Botafogo vai em peso a treino aberto para apoiar o time

O treino do Botafogo deste sábado foi especial e entrou para a história do clube. Afinal, mais de sete mil torcedores marcaram presença no Estádio Nilton Santos para oferecer apoio ao time, que vem de três derrotas seguidas.

Os próprios alvinegros sugeriram no início da semana, e a diretoria e comissão técnica abraçaram a ideia. Com 51 pontos, o Glorioso permanece com folga na liderança e enfrenta o Goiás, em casa, nesta segunda-feira (01/10), mas está em má fase.

O técnico Bruno Lage enalteceu o apoio dos botafoguenses e acredita que o dia será decisivo na reta final do Brasileirão.

“Quero agradecer essa energia e esse apoio incondicional. Estou até arrepiado, foi um dia muito bom. Primeiro foi esse fantástico apoio que recebemos hoje e temos recebido desde o início da temporada. Depois, foi uma oportunidade de o torcedor ver como a equipe trabalha, como é séria. É essa energia que transportamos diariamente para fazermos nosso melhor a cada momento. Hoje com essa multidão que está atrás de nós, é essa energia positiva que vai nos levar até o fim”, disse Lage.

O goleiro Lucas Perri, um dos mais ovacionados, também falou sobre o treino aberto.

“É importantíssima a presença da torcida. É um momento em que o Campeonato Brasileiro está afunilando e a presença deles foi muito importante. Treinamos bastante e na parte final podemos fazer uma brincadeira, descontrair com a torcida. É muito importante essa união, o apoio da torcida nos jogos em casa será muito importante para nós”