Com Rafael Leão de Garçom, Milan vence a Lazio

Milan e Lazio fizeram neste sábado, (30/9) no San Siro, em Milão, o clássico da sétima rodada do italiano. Em jogo truncado, quem levou a melhor foram os milanistas. Afinal, após primeiro tempo insosso, o time cresceu na etapa final, chegou aos gols de Pulisic e Okafor e saiu de com um justo triunfo por 2 a 0. Mas o cara do jogo foi Rafael Leão. Criou todas as melhores jogadas ofensivas do time e deu o passes para os dois gols. Passes, não. Presentes de pai para filho.

Para o Milan, o bom resultado o leva aos 17 pontos, na briga cerrada com a Inter de Milão pela liderança (os interistas estão com 16 pontos, mas ainda jogam na rodada). Porém, a Lazio vai mal. Tem apenas sete pontos, está em 14º lugar e ainda pode perder mais duas posições ao fim da rodada.

Milan demora para encaixar seu jogo

O Milan fez um primeiro tempo muito fraco ofensivamente. Tanto que até os 30 primeiro minutos, deu um único chute a gol, mas sem perigo. A Lazio, por sua vez, assustava com Felipe Anderson. O brasileiro mandou duas bombas perigosíssimas. Mas nos 15 minutos finais ao menos os milanistas mostraram serviço. Rafael Leão, seu melhor jogador, obrigou o goleiro Provedel a fazer grande defesa. E o arqueiro ainda evitou uma oportunidade de ouro despediçada por Giroud.

Rafael Leão, o cara das assistências

O bom fim de primeiro tempo parece ter motivado o Milan para a etapa final, pois o time passou a impor o seu jogo. Aos 15 minutos, veio o gol. Rafael Leão recebeu pela esquerda e cruzou sob medida para Pulisic pegar muito bem na bola e fazer 1 a 0. A desvantagem fez a Lazio passar a buscar mais o jogo. Porém, o time de Roma cedeu espaços que quase resultaram em gols do Milan. Pulisic quase fez mais um, mas o goleiro Provedel evitou. Só que o arqueiro não teve como evitar o gol de Okafor, aos 44. Em contra-ataque, Rafael Leão partiu pela esqauerda, foi ao fundo e rolou para o suíço fazer 2 a 0. Um gol que parecia repeteco do primeiro. No fim a Lazio dteve um gol anulado (Pedro Ledesma) por impedimento.

