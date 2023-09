Leipzig abre 2 a 0, mas Bayern vai buscar o empate fora de casa

Em um jogaço, Leipzig e Bayern de Munique empataram em 2 a 2 neste sábado (30), na Red Bull Arena, pela sexta rodada do Campeonato Alemão. Os donos da casa chegaram a abrir dois a zero na primeira etapa com Openda e Lukeba, mas Harry Kane e Sané empataram o jogo no segundo tempo, garantindo ao menos um ponto para a equipe bávara. O jogo ficou marcado também pelos muitos erros do sistema defensivo do Bayern, que poderia ter sofrido uma goleada na etapa inicial.

Com o resultado, o Bayern de Munique estaciona na terceira colocação, com 14 pontos, dois a menos que o líder, Bayer Leverkusen. Por outro lado, o Leipzig fica na quinta posição, com 13 pontos somados e também segue na briga pelas primeiras colocações.

Falhas bisonhas da defesa do Bayern, dão vantagem ao Leipzig

Mesmo atuando fora de casa, o Bayern de Munique quis impor sua pressão. Logo aos dois minutos de jogo, Harry Kane deixou Musiala na cara do gol, que finalizou, mas parou em grande defesa do goleiro Blaswich. O time bávaro controlava a posse de bola, enquanto o RB Leipzig esperava um erro do adversário para chegar. Contudo, estes erros se tornaram constante no sistema defensivo do time visitante. Aos 11 minutos, o goleiro Ulreich, que estava fora do gol, saiu jogando errado. Assim, Forsberg tentou do meio de campo, mas acabou finalizando para fora. Em outro erro do time de Munique, não teve jeito. Aos 19 minutos, em um arremesso lateral, Forsberg recebeu e achou Openda. Ele saiu em disparada, ganhou na corrida de Kim Min-Jae e deu um leve toque para tirar do goleiro e abrir o placar para o time da casa.

E se engana quem acredita que o Leipzig se contentaria com o 1 a 0. Aos 26 minutos, em cobrança de escanteio, o goleiro Ulreich saiu bisonhamente do gol. Openda ajeitou para trás e o zagueiro Lukeba emendou de primeira para fazer o segundo gol para o time da casa. Por outro lado, o Bayern de Munique se mostrou um time muito nervoso e não conseguia se encaixar no ataque, enquanto sua defesa continuava batendo cabeça. O 2 a 0 saiu barato para uma atuação terrível do sistema defensivo do time bávaro, neste primeiro tempo.

Bayern vai atrás da reação no segundo tempo

Já para a etapa final, o técnico Thomas Tuchel colocou Tel e Raphael Guerreiro em campo para dar uma chacoalhada no time Bávaro. Mas quem começou em cima foi o Leipzig. Em escanteio batido, Poulsen, livre de marcação, cabeceou para fora, rente a trave. Aos 10 minutos, um lance polêmico para por a equipe visitante no jogo. Sané cobrou falta e a bola explodiu na barreira. Contudo, o VAR recomendou a revisão da jogada e o juiz viu que a bola bateu no braço de um jogador da barreira. Assim, o árbitro assinalou pênalti para o Bayern de Munique. Harry Kane cobrou no lado direito e descontou para o atual campeão alemão.

Após o gol, o Bayern se empolgou e aplicou uma grande pressão nos donos da casa em busca do empate. E deu resultado. Em lindo contra-ataque, Musiala acionou Sané, que colocou na frente, ganhou na corrida e apenas deslocou o goleiro Blaswich para empatar a partida. Com a igualdade no placar, as duas equipes tentaram se lançar para o ataque em busca da vitória, mas o jogo ficou muito travado no meio de campo. No último minuto, Choupo-Moting teve a bola do jogo, mas cabeceou nas mãos do arqueiro. Na sequência do lance , Sesko saiu sozinho no contra-ataque, mas o goleiro Ulreich, como um zagueiro, desarmou o atacante. Um 2 a 2 eletrizante na Red Bull Arena, mas com um gosto amargo para o Leipzig, que vencia por 2 a 0.

Sexta rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (29)

Hoffeheim 1×3 Borussia Dortmund

Sábado (30)

Colônia 0x2 Stuttgart

Heidenheim 1×0 Union Berlim

Wolfsburg 2×0 Frankfurt

Bochum 1×3 Borussia m’gladbach

Mainz 0x3 Bayer Leverkusen

Leipzig 2×2 Bayern de Munique

Domingo (01)

Darmstad x Werder Bremen

Freiburg x Augsburg

