Real Madrid bate Girona, time-sensação, e assume a ponta do Espanhol

O Real Madrid é o novo líder do Campeonato Espanhol. Neste sábado (30/9), foi até o Estádio Montilivi, na Catalunha, e venceu o Girona por 3 a 0. Triunfo maiúsculo sobre o time-sensação de La Liga e que entrou na rodada na liderança. Joselu, Tchouaméni e Bellingham fizeram os gols. Vini Jr, totalmente recuperado de lesão, jogou desde o início e saiu sob aplausos na reta final, com o duelo já definido.

O Real Madrid chega aos 21 pontos e vai encerrar a oitava rodada na liderança, deixando o Barcelona em segundo (20 pontos e agora o único invicto) e o Girona em terceiro com 19.

Real sofre no início, mas abre vantagem

O Girona entrou em campo na vice-liderança e com campanha fantástica (seis vitórias e um empate). Assim, buscava um triunfo em casa para voltar à ponta, ultrapassando o Barcelona. E começou com tudo. Afinal, antes dos três minutos, perdeu dois gols feitos. O primeiro em cabeçada de Herrera que passou raspando após cruzamento da direita. E, depois, uma cabeçada de Gutierrez na trave, após cruzamento da esquerda. Só que os laterais Carvajal e Camavinga (improvisado pela esquerda) se recuperaram e passaram a ganhar as disputas. Além disso, no primeiro ataque Merengue, aos 17, Bellingham deu um passe genial para Joselu fazer 1 a 0. Aos 21, Tchouaméni cabeceou livre um cruzamento de Kroos: Real Madrid 2 a 0 para tirar o ímpeto do Girona, mesmo com o time da casa com um pouco mais de posse (52%).

Segundo tempo sob controle

Com a desvantagem, o Girona voltou com gana para fazer o gol e teve algumas chances nos primeiros minutos. Mas o Real segurou bem o entusiasmo dos donos da casa. Dessa forma, cadenciou o jogo e ficou esperando o melhor momento para ampliar. A chance rolou aos 32, quando Bellingham iniciou um contra-ataque e apareceu na área para completar a jogada. Naquela altura o Real já estava sem Vini Jr, poupado para o duelo de terça-feira contra o Napoli pela Champions. Assim, com 3 a 0, Ancelotti também tirou Bellingham. Afinal, quer todas as suas feras nos trinques para o duelo da Champions. E a meta, a liderança do Espanhol, estava garantida.

Jogos da 8ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (29/9)

Barcelona 1×0 Sevilla

Sábado (30/9)

Getafe 0x0 Villarreal

Rayo Vallecano 2×2 Mallorca

Girona 0x3 Real Madrid

Real Sociedad x Athletic Bilbao – 16h

Domingo (1/10)

Almería x Granada – 9h

Alavés x Osasuna – 11h15

Betis x Valencia – 16h

Atlético de Madrid x Cádiz – 16h

Segunda-feira (2/10)

Las Palmas x Celta – 16h

