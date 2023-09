Coritiba x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico no Paraná. Coritiba e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo (01), às 16h, no Couto Pereira, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa tenta se recuperar desesperadamente na competição, já que é o lanterna e somou 14 pontos até aqui. Por outro lado, o Furacão está na sexta posição, com 40 pontos somados e briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Como chega o Coritiba?

O Coxa terá um retorno importante para o clássico. Afinal, o zagueiro Kuscevic cumpriu suspensão na última rodada, contra o São Paulo e deve voltar ao time titular. A tendência é que Henrique faça dupla como o chileno na partida. Além disso, o treinador Thiago Kosloski tem algumas dúvidas na escalação. Nas laterais, Natanael e Victor Luis podem ser titulares. No meio-campo, Fransérgio deve perder a posição, com Willian Farias e Andrey na disputa.

Como chega o Athletico Paranaense?

Por outro lado, o técnico Wesley Carvalho deve fazer algumas mudanças na equipe. O goleiro Bento, recuperado de lesão, deve retornar a meta no lugar de Leo Linck. Contudo, na lateral-direita, Madson, também lesionado, deve dar lugar a Bruno Peres. Além disso, Vitor Bueno, suspenso, perde a vaga para Alex Santana. Por fim, o Furacão não terá seus dois principais centroavantes, Vitor Roque e Pablo, para o clássico. Willian Bigode deve começar o clássico.

CORITIBA X ATHLETICO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/10/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Hayner (Natanael), Kuscevic, Maurício Antônio e Victor Luis; Samaris, Willian Farias (Andrey) e Sebastián Gómez; Kaio César, Marcelinho Moreno e Slimani. Técnico:Thiago Kosloski

ATHLETICO: Bento; Bruno Peres, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Alex Santana e Zapelli; Canobbio e Willian Bigode. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

VAR: José Claudio Rocha Filho (Fifa-SP)

Onde assistir: TV Globo (para o Paraná) e Premiere

