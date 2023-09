Santos x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Vasco duelam neste domingo (01), às 16h, na Vila Belmiro, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ganhou tons dramáticos nos últimos dias devido a situação das equipes na competição. O Peixe é o 18° colocado, com 24 pontos e pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória. Já o Cruz-Maltino está na 15° posição, com 26 pontos somados e vem de três vitórias seguidas no torneio de pontos corridos.

Como chega o Santos?

Para esta partida, o técnico interino Marcelo Fernandes deve entrar em campo com a mesma escalação que venceu o Bahia na semana passada. Afinal, o comandante do Peixe busca dar sequência e repetir um esquema que resultou em uma boa atuação da equipe, após partidas desastrosas contra América-MG e Cruzeiro. Assim, Lucas Braga e Kevyson se mantém no time titular e Dodô, lateral-esquerdo de origem, segue atuando como zagueiro.

Como chega o Vasco?

Por outro lado, o Cruz-Maltino também vive a expectativa de repetir a escalação de repetir a escalação da vitória contra o América-MG, fora de casa. Contudo, a única dúvida é o meia Payet. O francês ainda não está 100% fisicamente, tem feito trabalhos de condicionamento, e pode ficar como opção no banco, embora as atividades da semana sinalizem pela manutenção da equipe. Assim, Gabriel Pec e Marlon Gomes correm por fora, caso Ramón Díaz decida deixar o jogador no banco de reservas.

SANTOS X VASCO

25ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 01/10/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos(SP)

SANTOS: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Marcos Leonardo e Soteldo. Técnico: Marcelo Fernandes

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet (Gabriel Pec ou Marlon Gomes), Rossi e Vegetti. Técnico: Ramon Díaz.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

