Tottenham vence Liverpool com gol contra no apagar das luzes

Tottenham e Liverpool fizeram um dos grandes jogos desta edição da Premier League. O time comandado pelo técnico Jürgen Klopp teve dois jogadores expulsos e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança com a derrota por 2 a 1, neste sábado (30), em partida válida pela 7ª rodada da competição. Son abriu o placar para os donos da casa e o zagueiro Matip, contra, assegurou o triunfo no último lance da partida. Pelo lado dos Reds, Gakpo balançou a rede nos acréscimos da primeira etapa, quando a equipe já estava com um homem a menos.

Dessa maneira, o Tottenham assumiu a vice-liderança da Premier League, com 17 pontos, sendo um a menos que o líder Manchester City. Por outro lado, o Liverpool segue com 16, na quarta posição, e poderia ter assumido o topo da tabela em caso de triunfo neste sábado.

O jogo

O Liverpool conseguiu se impor fora de casa e criava as melhores oportunidades do primeiro tempo. No entanto, a expulsão de Curtis Jones mudou o cenário do jogo. Os donos da casa aproveitaram a vantagem numérica e abriram o placar em boa jogada coletiva. Maddison colocou Richarlison em boas condições e o brasileiro deu assistência para Son abrir o placar aos 36 minutos. No entanto, os Reds conseguiram responder e Gakpo aproveitou um passe de Van Dijk para levar o placar de 1 a 1 para o intervalo.

O segundo tempo foi ainda mais animado. Com outra expulsão para o Liverpool, desta vez com Diogo Jota, que recebeu o segundo cartão amarelo aos 24 minutos, o Tottenham foi em busca da vitória. Dessa maneira, os Reds reforçaram a marcação e tentaram segurar o empate. A estratégia até estava funcionando, mas aos 49 minutos, Pedro Porro cruzou na área e o zagueiro Matip chutou com força contra o próprio gol. A bola morreu no canto esquerdo de Alisson e garantiu o triunfo do Spurs por 2 a 1.

Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (30/9)

Aston Villa 6×1 Brighton

Manchester United 0x1 Crystal Palace

Newcastle 2×0 Burnley

Wolverhampton 2×1 Manchester City

Bournemouth 0x4 Arsenal

West Ham 2×0 Sheffield

Everton 1×2 Luton Town

Tottenham 2×1 Liverpool

Domingo (1/10)

Nottingham Forest x Brentford – 10h

Fulham x Chelsea – 16h

