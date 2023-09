Atalanta x Juventus: escalações e onde assistir

A 7ª rodada do Campeonato Italiano terá continuidade neste domingo (1), com confronto direto pela parte de cima da tabela. Às 13h, Atalanta e Juventus se enfrentam em Bérgamo e quem vencer a partida vai se manter na zona de classificação para a próxima edição da Champions. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação. Enquanto a Juve está na 4ª posição, com 13, a Atalanta aparece em 5º, com 12. Ou seja, quem somar os três pontos neste domingo encerra a 7ª rodada entre os quatro primeiros colocados do Calcio.

A boa notícia para a Juventus é o retorno do atacante Vlahovic, recuperado de lesão. No entanto, o técnico Massimiliano Allegri segue com os desfalques de Alex Sandro, Mattia De Sciglio, Paul Pogba e Moise Kean.

Ao mesmo tempo, a Velha Senhora não participa de competições europeias nesta temporada e aposta todas as suas fichas no título do Campeonato Italiano.

Por outro lado, a Atalanta vive uma boa fase na temporada e quer chegar ao terceiro triunfo consecutivo para entrar de vez na briga pelas primeiras posições. Dessa forma, o técnico Gasperini deve repetir a escalação da equipe.

Atalanta x Juventus

7ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: Domingo, 1º de outubro de 2023, às 13h (de Brasília)

Local: Gewiss Arena, em Bergamo (ITA)

Atalanta: Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; De Ketelaere. Técnico: Gian Piero Gasperini

Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

